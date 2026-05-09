Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones

El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, alertó sobre la presencia de falsos inspectores que buscan extorsionar a comerciantes de distintos giros en la capital potosina, tanto de manera presencial como vía telefónica.

El funcionario explicó que el Ayuntamiento lanzó una campaña informativa en redes sociales oficiales para que comerciantes formales e informales puedan identificar al personal autorizado de la Dirección de Comercio. Señaló que los inspectores municipales deben portar identificación visible, chalecos negros con blanco y logotipos oficiales del área.

Detalló que las denuncias surgieron a partir de reportes de los propios comerciantes, quienes señalaron que personas ajenas al Ayuntamiento acuden a establecimientos para solicitar licencias o advertir supuestas sanciones, con la intención de generar temor y posteriormente intentar obtener dinero a cambio de "tolerancias".

Indicó que en cada inspección el personal municipal deja por escrito actas administrativas, recomendaciones o clausuras, documentos que sirven como sustento jurídico y administrativo para dar seguimiento a irregularidades relacionadas con refrendos, licencias, quejas vecinales, horarios o ruido.

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El director de Comercio señaló que el Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina para detectar a los responsables mediante labores de ciberpatrullaje e investigación interna, ya que incluso existe la sospecha de posibles filtraciones desde el interior de la dependencia sobre las zonas donde no habrá supervisiones oficiales.

Asimismo, destacó que durante la actual administración se han registrado cerca de 30 bajas de personal por actos de corrupción dentro de la Dirección de Comercio, lo que ha permitido disminuir considerablemente las malas prácticas al interior de la dependencia.

De la Vega Pineda afirmó que los falsos inspectores han intentado operar en abarroteras, misceláneas, papelerías, bares, restaurantes e incluso instituciones educativas. Sobre este último sector, comentó que personalmente encabeza operativos de revisión en guarderías, jardines de niños y universidades, donde ya existen algunas actas administrativas y una clausura simbólica sin suspensión de actividades académicas.

Aunque no precisó cuántos casos de falsos inspectores han detectado en lo que va del año, reconoció que el problema persiste y por ello decidieron reforzar nuevamente la campaña preventiva.

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Finalmente, llamó a comerciantes y responsables de establecimientos a no caer en estafas, acudir a la Dirección de Comercio en caso de detectar irregularidades y regularizar su situación en caso de presentar incumplimientos administrativos.