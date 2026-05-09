logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GALARDONADOS!

Fotogalería

¡GALARDONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones

Se investigan posibles filtraciones internas que facilitan la operación de estas personas contra comerciantes

Por Rolando Morales

Mayo 09, 2026 12:19 p.m.
A
Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones

El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, alertó sobre la presencia de falsos inspectores que buscan extorsionar a comerciantes de distintos giros en la capital potosina, tanto de manera presencial como vía telefónica.

El funcionario explicó que el Ayuntamiento lanzó una campaña informativa en redes sociales oficiales para que comerciantes formales e informales puedan identificar al personal autorizado de la Dirección de Comercio. Señaló que los inspectores municipales deben portar identificación visible, chalecos negros con blanco y logotipos oficiales del área.

Detalló que las denuncias surgieron a partir de reportes de los propios comerciantes, quienes señalaron que personas ajenas al Ayuntamiento acuden a establecimientos para solicitar licencias o advertir supuestas sanciones, con la intención de generar temor y posteriormente intentar obtener dinero a cambio de "tolerancias".

Indicó que en cada inspección el personal municipal deja por escrito actas administrativas, recomendaciones o clausuras, documentos que sirven como sustento jurídico y administrativo para dar seguimiento a irregularidades relacionadas con refrendos, licencias, quejas vecinales, horarios o ruido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El director de Comercio señaló que el Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina para detectar a los responsables mediante labores de ciberpatrullaje e investigación interna, ya que incluso existe la sospecha de posibles filtraciones desde el interior de la dependencia sobre las zonas donde no habrá supervisiones oficiales.

Asimismo, destacó que durante la actual administración se han registrado cerca de 30 bajas de personal por actos de corrupción dentro de la Dirección de Comercio, lo que ha permitido disminuir considerablemente las malas prácticas al interior de la dependencia.

De la Vega Pineda afirmó que los falsos inspectores han intentado operar en abarroteras, misceláneas, papelerías, bares, restaurantes e incluso instituciones educativas. Sobre este último sector, comentó que personalmente encabeza operativos de revisión en guarderías, jardines de niños y universidades, donde ya existen algunas actas administrativas y una clausura simbólica sin suspensión de actividades académicas.

Aunque no precisó cuántos casos de falsos inspectores han detectado en lo que va del año, reconoció que el problema persiste y por ello decidieron reforzar nuevamente la campaña preventiva.

LEA TAMBIÉN

Sancionan a empresa por tiradero clandestino en La Pila

El operativo conjunto incluyó a inspectores de Ecología y Seguridad Pública en La Pila

Finalmente, llamó a comerciantes y responsables de establecimientos a no caer en estafas, acudir a la Dirección de Comercio en caso de detectar irregularidades y regularizar su situación en caso de presentar incumplimientos administrativos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones
Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones

Amenazan falsos inspectores con supuestas sanciones

SLP

Rolando Morales

Se investigan posibles filtraciones internas que facilitan la operación de estas personas contra comerciantes

Fallece Don Cande, icónico panadero de la Aviación
Fallece Don Cande, icónico panadero de la Aviación

Fallece Don Cande, icónico panadero de la Aviación

SLP

Martín Rodríguez

En vida, fue reconocido con el premio Trayectoria de Éxito 1999

Critican gasto para transmisión de juegos del Mundial en plazas
Critican gasto para transmisión de juegos del Mundial en plazas

Critican gasto para transmisión de juegos del Mundial en plazas

SLP

Rolando Morales

El diputado César Arturo Lara Rocha cuestionó que se destinen recursos a este tipo de proyectos

Recorte de ciclo escolar causaría un gasto adicional a familias
Recorte de ciclo escolar causaría un gasto adicional a familias

Recorte de ciclo escolar causaría un gasto adicional a familias

SLP

Samuel Moreno

Docentes advierten que menos días de clase aumentarán la demanda de asesorías y cursos de regularización