Amparos afectan elecciones en Pozos
Diputado Héctor Serrano señala que la falta de resolución impacta la planeación y operación institucional.
El retraso en la resolución de amparos relacionados con la municipalización de Villa de Pozos mantiene en incertidumbre la definición del proceso electoral en el municipio rumbo a 2027, al advertir el Congreso del Estado que el caso ya impacta en la operación institucional y en la preparación de la elección.
Congreso advierte impacto en proceso electoral
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por unanimidad emitir un exhorto al Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, ante la falta de resolución de un expediente que calificó como clave para la consolidación del municipio.
Exhorto a Tribunal Colegiado por amparos pendientes
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Explicó que el asunto está directamente vinculado con la organización electoral de Villa de Pozos, particularmente con el denominado "encarte", y precisó que uno de los recursos ya fue resuelto, mientras que al menos dos continúan pendientes de atención por parte de la autoridad jurisdiccional.
Serrano Cortés sostuvo que la permanencia de estos asuntos sin resolución no se limita a un tema de trámite judicial, sino que ya tiene efectos en la planeación del proceso electoral, al señalar que el rezago en los expedientes condiciona la ruta para la elección en 2027.
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