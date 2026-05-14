Amparos siguen frenando credencialización de poceños

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, informó que el derecho al voto de las y los residentes de Villa de Pozos para los comicios del 2027 está garantizado, aún cuando sus credenciales de elector sigan referenciadas al municipio de la capital.

Explicó que, si bien el proceso de actualización cartográfica e inclusión del nuevo municipio en la base de datos del INE se halla detenido por juicios de amparo que se presentaron en contra del decreto de creación de la nueva demarcación, las credenciales de las y los electores permanecen referenciadas a casillas electorales concretas y las personas siguen formando parte de las listas de elector de dichas casillas.

Lo que de momento se encuentra en "compas de espera" es la actualización de credenciales, ya que los juicios de amparo detuvieron el proceso de actualización cartográfica.

Díaz de León Zapata explicó que en cuanto se hizo oficial la municipalización de Villa de Pozos "se elaboró un informe técnico en el que se especifica el polígono del nuevo municipio, las secciones y número de ciudadanos que quedan dentro de éste, así como los planos que muestran los límites territoriales.

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Este informe se envió a la Dirección de Cartografía Electoral para su revisión y posterior evaluación por parte de la Secretaría Técnica Normativa del INE para su aprobación desde el punto de vista jurídico".

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Añadió que este procedimiento tuvo que detenerse al hallarse en proceso un amparo en contra del decreto de creación del municipio, aunque estos recursos de impugnación se han ido resolviendo y, posiblemente, el proceso de actualización cartográfica pueda completarse pronto.

"Una vez que esto suceda, la información de la actualización bajará a los módulos de atención ciudadana y en ese momento, las y los electores podrán tramitar una credencial referenciada al nuevo municipio de Villa de Pozos", concluyó la vocal ejecutiva.