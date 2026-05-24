AMPI consolida su presencia en la región

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En la asamblea mensual de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliaria en SLP, se tuvo como invitado especial y ponente en el encuentro con el sector en mención, al Titular de la ODECO en SLP, Édgar Ríos Delgado, quien expuso pormenores de esta norma oficial mexicana.

Dicho encuentro retroalimento propuestas, enriqueció el tema y despejo dudas que tenían directores y propietarios de agencias inmobiliarias presentes., en voz del titular de la ODECO Ríos Delgado, profundizo pilares de la NOM-247-SE como es la publicidad, régimen de garantías, contratos de adhesión entre otros.

Ríos Delgado ofreció total apoyo al sector inmobiliario, donde pertenecen más de 100 profesionistas inmobiliarios, arrendadores, administradores y gestores de diversos rubro como es el habitacional, residencial, industrial, terrenos urbanos o de campo., estas oficinas de ODECO pertenecen a las más de 31 oficinas del interior de la república mexicana, de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) oficina matriz en CDMX, las cuales tienen como objetivo, proteger los derechos de las y los mexicanos en la satisfacción total de compra de un bien o servicio, en territorio nacional, con base a las garantías y condiciones en las que se está ofreciendo el mismo

Entre los puntos expuestos por parte del titular de la ODECO la NOM-247-SE-2021 es la norma oficial mexicana, desarrollada por la Secretaría de Economía y verificada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que regula obligatoriamente todas las prácticas comerciales, publicidad y contratos de compraventa de inmuebles destinados a casa habitación (incluyendo preventas y terrenos habitacionales)

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En el marco de la misma asamblea y con la participación de la vicepresidenta de AMPI SLP Dolores Mejía Ruiz, presentó lo que será el XII FORO VISION INMOBILIARIA AMPI SLP, teniendo importantes actividades, foros y networking en el rubro; cabe mencionar que fue también presentado el comité organizador de este foro, el cual es un grupo experimentado y con total disposición, para que este evento que se realizará en próximos meses, sea un éxito y continue SLP a través de AMPI, considerándose como un referente a nivel regional en actividades empresariales y de negocios, menciono Dolores Mejía.