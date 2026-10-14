AMPI contabiliza 1,500 fraudes inmobiliarios
La situación ocurre porque las personas tratan con asesores inmobiliarios irregulares
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A lo largo de 2025, fueron detectados un aproximado de 2 mil 500 fraudes inmobiliarios cometidos por personas no certificadas, ni licencia y en lo que va de 2026 en todo el estado, ya van mil 500, informó el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Neil Selene Castro.
Dijo que es muy importante que no solo aparezca la nota roja en los medios de comunicación, sino que se convenza con las notas, a invitar a que los usuarios se acerquen a los agentes inmobiliarios para realizar sus operaciones.
Añadió que normalmente los fraudes ocurren porque las personas que hacen tratos con asesores inmobiliarios irregulares desconocen que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) cuenta con agentes inmobiliarios certificados y con licencia.
Agregó que tratar de que se reduzca ese tipo de incidencia, es necesario buscar a un profesional inmobiliario, de manera preventiva, con la verificación previa de lo que ocurre.
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Comentó que normalmente los casos sí se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado, quien da movimiento a las carpetas de investigación, pero toda esa situación puede evitarse iniciando los trámites de la adquisición de algún inmueble con un agente inmobiliario que cuente con su licencia.
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