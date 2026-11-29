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El Conalep plantel Ing. José Antonio Padilla Segura, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, cuenta con una matrícula de aproximadamente mil 237 estudiantes y amplió su oferta educativa con las carreras de Industria Automotriz y Administración, con las que busca preparar técnicos de acuerdo con las necesidades de las empresas instaladas en San Luis Potosí destacó el director del plantel, Ariel San Martín Castellanos Guillén.

Explicó que ambas especialidades se incorporaron recientemente. En el caso de Administración, sustituyó a la carrera de Asistente Directivo, con un programa más amplio que incluye formación en gestión, liderazgo y desarrollo

de proyectos.

Por su parte, la carrera de Industria Automotriz se encuentra por iniciar su cuarto semestre y cuenta con un trayecto técnico seleccionado por el Clúster Automotriz, mientras que el programa de Administración fue definido con la participación de empresas dedicadas a este sector.

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El director invitó a los estudiantes que están por egresar de secundaria a conocer la oferta educativa y acercarse al plantel, ubicado en avenida Foresta, donde ya comenzó la entrega de fichas para el examen de diagnóstico.

Además, anunció que realizarán visitas a secundarias para explicar las características de cada carrera.

Añadió que una de las ventajas del Conalep es que sus programas incluyen el bachillerato junto con la formación técnica, lo que permite a los egresados continuar sus estudios o incorporarse a

una empresa.

También tienen la posibilidad de cursar posteriormente una carrera ejecutiva los sábados, mientras trabajan.