AN llama a la calma; "juicio a XN aún no se da y ya opinamos"

Nos debemos serenar y tener calma todos, en torno al juicio político al alcalde Xavier Nava Palacios que se está viendo en el Congreso del Estado, porque el procedimiento está empezando, aún ni siquiera inicia, y no sabemos si se formará la comisión jurisdiccional, expresó el presidente del CDE del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández,

El dirigente panista remarcó que Acción Nacional está a favor de la legalidad y respeta el actuar de las instituciones públicas, en este caso del Congreso del Estado.

"Debemos esperar los tiempos; porque aún ni siquiera hay juicio político; no se ha formado la comisión jurisdiccional en el Congreso del Estado, en la que pueden integrarse de 3 a 20 diputados; y no sabemos si se va a formar, por lo que no deberían adelantarse en este tema".

Insistió en hacer un llamado a los actores políticos a guardar la calma, a no adelantar vísperas y esperar a que los diputados encargados hagan su labor; "porque estamos opinando sobre un hecho que aún ni siquiera ocurre y que no sabemos si va a ocurrir", declaró Aguilar Hernández.