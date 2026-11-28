Exfuncionaria de la ASE desatendió causa penal
La FGE la detuvo por no acudir a las dirigencias de caso en su contra
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Ana Elisa N., exfuncionaria de la otrora Auditoría Superior del Estado (ASE), fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a las continuas inasistencias a audiencias requeridas por el juez de Control que lleva la causa penal en su contra.
Acciones de la autoridad
Derivado de pruebas apartadas por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, en su momento el juzgador dictó vinculación a proceso, sin embargo, como medida cautelar le concedió llevar el mismo en libertad, pero con la salvedad de atender los requerimientos de las audiencias judiciales.
Si bien la Fiscalía no estableció desde cuándo se encuentra sujeta a proceso penal, Ana Elisa N. desatendió continuamente las órdenes de presentación a las audiencias, por ello, el Poder Judicial la declaró sustraída de la justicia.
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Detalles confirmados
Por ello, el Ministerio Público responsable de la indagatoria solicitó la orden de aprehensión, cuya solicitud fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada este jueves por la Policía de Investigación.
Aunque confirmó la detención de la funcionaria, la FGE no precisó el delito que se le imputa y que ahora la mantiene interna en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila.
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