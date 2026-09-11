Analiza O.M. reubicar tres dependencias

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Aunque todavía no existe nada concreto, en lo que resta del sexenio cabe la posibilidad de rentar un inmueble que permitiría la mudanza de dos o tres dependencias, cuya operatividad representa un alto costo, estimó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

En entrevista, reveló que este miércoles un empresario ofreció un espacio ubicado en las inmediaciones del distribuidor vial Benito Juárez, propuesta que se analizará para un probable cambio de algunas instituciones de la administración estatal.

"Es una extensión grande y en muy buenas condiciones. De hecho, ya lo vi con el director de patrimonio para que procedamos a ir a verlo físicamente, y si vemos que nos caben dos o tres oficinas de las que estamos pagando rentas, pues seguramente las vamos a concentrar allá", declaró.

Reconoció que desde años anteriores, la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicada en plaza Tangamanga, es una de las rentas más elevadas que paga la administración, sin embargo, no se ha logrado cambiar de edificio.

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"Es una de las que más nos estaban costando. Estamos en pláticas con los dueños. Era la (dependencia estatal) que estaba un poquito más elevada", subrayó.

Rememoró que otro de los ahorros destacados, corresponde a la Contraloría General del Estado (CGE), cuyas instalaciones ahora se encuentran en la plaza Coronel, localizada en la calle Coronel Romero.