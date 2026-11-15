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Analizan a municipios cumplidos

Debieron dignificar los salarios de sus policías

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Analizan a municipios cumplidos
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      A finales de este mes, se elaborará un reporte final sobre los municipios que cumplieron e incumplieron con el pago mínimo mensual de 14 mil pesos netos a policías, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

      Dicho informe es relevante, pues el contenido servirá para que el Congreso del Estado considera la imposición de sanciones en contra de los ediles y las edilas que desatendieron la reforma constitucional, advirtió.

      La secretaria ejecutiva matizó que el SECESP ya entregó un documento con el listado de las alcaldías incumplidas al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en aras de que proceda conforme a sus atribuciones.

      Proal Huerta reconoció que, si bien algunos gobiernos municipales no han cubierto la prestación, al menos ya generaron gestiones para cerrar el año con un proceso parcialmente atendido, no obstante, otros ni siquiera optaron por ese tipo de acciones administrativas.

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      "Nosotros este mes vamos a hacer un último corte, ya que varios municipios intentaron hacer una reprogramación de recurso para el último trimestre del año, y esperamos ya con esa información completa, incluso hacer un comunicado para que ustedes sepan quiénes van a cerrar el año entregando el salario mínimo", remató.

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