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Analizan ajustar horarios escolares por calor y el Mundial (video)

Los ajustes serán específicos y consensuados para no afectar la dinámica educativa, dijo Torres Cedillo

Por Samuel Moreno

Mayo 05, 2026 09:57 a.m.
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Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Será este jueves 7 de mayo cuando la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) defina posibles modificaciones a los horarios escolares en la entidad, derivado de las altas temperaturas que ya se registran en diversas regiones, así como por la coincidencia con partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo.

El funcionario estatal precisó que los ajustes no serían generalizados, sino aplicables únicamente en días específicos, en función tanto de las condiciones climáticas como del calendario de los encuentros deportivos, con el objetivo de no afectar de manera prolongada la dinámica educativa en el estado.

"Creo que simplemente con los días que son los partidos es suficiente, sin embargo, se van a tomar medidas conjuntamente con todos los secretarios", señaló, al adelantar que la determinación será resultado de un consenso entre autoridades educativas y otras instancias gubernamentales.

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Torres Cedillo explicó que previamente se han realizado análisis técnicos para valorar la viabilidad de modificar los horarios, considerando aspectos como la infraestructura de los planteles educativos y la disponibilidad de energía eléctrica, factores que inciden directamente en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, recordó que en años anteriores se ha establecido un umbral de hasta 45 grados centígrados para implementar ajustes, particularmente en zonas como la Huasteca potosina, donde las temperaturas extremas representan un riesgo para la comunidad escolar.

Finalmente, indicó que será tras una reunión nacional cuando se emitan lineamientos más claros sobre estas posibles medidas, por lo que se espera que hacia el viernes se cuente con información definitiva para su aplicación en el estado.

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