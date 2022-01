Andrea Legarreta se quita los implantes de seno

En plena transmisión del programa "Hoy", la conductora Andrea Legarreta se sinceró con sus compañeros y con el público y reveló que hace un tiempo tuvo implantes de senos que se retiró después por decisión personal.

"Ya no quise tener plástico dentro", aseveró la también actriz, quien hizo su confesión segundos antes de que presentaran la noticia de que Michelle Renaud se retiró sus implantes porque estaba teniendo complicaciones de salud.

"Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado, ¡en exclusiva para Hoy!", bromeó Legarreta junto a sus compañeros, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Paul Stanley y Shanik Berman, quien está a cargo de la sección de espectáculos en la emisión dirigida por Andrea Rodríguez.

Aunque en su caso, aseguró que no tuvo ninguna consecuencia médica, después de un tiempo consideró necesario retirarse los implantes y advirtió a otras mujeres sobre este procedimiento médico que puede causar enfermedades graves en algunos casos. Como la enfermedad por implantes mamarios (BII, por sus siglas en inglés) que puede causar dolor, fatiga y erupciones en diferentes casos, según la reacción de cada persona.

"Le llaman Breast implant illness y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten. Yo por ejemplo dije: ´A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí", detalló la actriz.

Asimismo, recomendó el chequeo médico mamario en general, más allá de si tienen cirugías estéticas. A partir de los 25 y hasta los 39 años es recomendable que las mujeres se realicen un examen de senos cada 1 a 3 años; mientras que a partir de los 40 es con frecuencia de uno a dos años, esto muchas veces puede prevenir el Cáncer de mama.

"Yo no es que les esté diciendo qué hagan o qué no hagan, la verdad es que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo es una decisión íntima y hay que estarse revisando contantemente, tengan o no tengan", afirmó Andrea.