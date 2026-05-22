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Anuncia Gallardo cambios en gabinete; incluyen a Sedeco y Secult

El gobernador adelantó que serán cinco remociones y un enroque

Por Rubén Pacheco

Mayo 22, 2026 11:17 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Esta semana se realizarán seis modificaciones en el gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Previo a encabezar el inicio de obras en el municipio de Zaragoza, el mandatario estatal refirió que cinco corresponden a remociones y una a un enroque, cuyos cambios buscan generar mayor eficiencia en la administración estatal.

Describió que las remociones inician con Jesús Salvador González Martínez de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez de la Secretaría de Cultura (Secult) y otra Secretaría, la cual no dio a conocer.

Complementó que los demás corresponden a direcciones de museos y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), pendiente de nombramiento tras la salida de Mauricio Ordaz Flores.

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Cuestionado sobre si González Martínez será enviado a la Secult, evitó confirmar si así sucederá o en dónde realizará funciones gubernamentales.

"Va haber cambios en el gabinete. Vienen seis cambios más para cerrar con todo el tema de este sexenio", concluyó Gallardo Cardona.

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