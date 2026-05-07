Aplican sanciones a dos bares en Coronel Romero

En un operativo coordinado por la Dirección de Comercio y la Dirección de Protección Civil de la capital, se verificaron establecimientos nocturnos ubicados sobre la avenida Coronel Romero, derivados de distintas quejas vecinales relacionadas con altos niveles de ruido y su operación fuera del horario permitido.

Durante las inspecciones, se procedió con la clausura del bar "El Crazy Juan", al detectarse que no contaba con su refrendo 2026 vigente.

De igual manera, en otro establecimiento se realizaron las recomendaciones correspondientes debido a que contaba con su licencia de funcionamiento vigente al 2026, haciendo énfasis en la importancia de respetar el horario autorizado y mantener la música en un volumen moderado.

"Estas acciones tienen como objetivo mantener el orden social, promover una sana convivencia y garantizar el respeto y la tranquilidad de las y los vecinos", informó la administración capitalina.

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