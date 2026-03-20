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Apoya RG 70% del plan B de Sheinbaum

La propuesta contempla reducción de gastos y regulación salarial para congresistas locales.

Por Rubén Pacheco

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Apoya RG 70% del plan B de Sheinbaum

La próxima semana se presentará una iniciativa de reforma electoral para el ámbito estatal, cuyo contenido buscará que las regidurías se asignen según la proporción población por cada 100 mil habitantes, anunció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Modificación federal y adaptación local

Dijo que está a la espera que concluya y se apruebe la modificación federal legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para luego realizar adecuaciones acordes al contexto potosino.

"Ese plan B al ser aprobado, pues tendría que bajar a los Congresos locales. Nosotros aprobarlo en los Congresos locales; en ese momento meter la modificación de la ley local y adecuarnos en un 70 por ciento al plan B", añadió.

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Impacto económico y regulación salarial

El mandatario estatal asumió que la propuesta local significaría reducción de gastos, porque los municipios de menor población tendrían un número menor de regidurías respecto de los de mayor cantidad de habitantes.

"Que si la capital 15, y hoy tiene 18 más síndicos, entre todos son como 20 o 22, pues si son 15, entonces no es correcto o congruente que Coxcatlán tenga 15, porque se adecuaría como viene el plan B de la Presidencia de la República, que ellos dicen que no pasen de 15; pero los estaríamos regulando proporcionalmente nosotros", expuso.

Gallardo Cardona destacó que también se establecerán topes salariales de las y los congresistas locales.

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