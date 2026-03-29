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Apoyo a RGS divide al PT en la entidad

El partido se deslinda de lo dicho por su diputada Leticia Vázquez

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Apoyo a RGS divide al PT en la entidad

El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, exhibió una ruptura interna al desautorizar públicamente a su coordinadora en el Congreso local, María Leticia Vázquez Hernández, luego de que expresara respaldo a la senadora Ruth González Silva como posible candidata a la gubernatura.

Coordinadora del PT respalda a Ruth González Silva en San Luis Potosí

La legisladora declaró que al interior del PT no existe objeción para impulsar a González Silva y sostuvo que la eventual negativa de Morena a respaldarla, no afectaría la relación entre partidos, al señalar que las definiciones deberán resolverse en una mesa de negociación entre PT, Morena y el Partido Verde. También afirmó que la senadora y esposa del Gobernador, no enfrenta impedimentos constitucionales para competir por el cargo.

Dirigencia estatal del PT se deslinda de declaraciones de coordinadora

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En respuesta, la dirigencia estatal del PT se deslindó de manera total de esas declaraciones y precisó que fueron emitidas a título personal, al exponer que la diputada no cuenta con facultades vigentes para fijar posturas oficiales en nombre del partido.

El posicionamiento, firmado por el comisionado político nacional en San Luis Potosí, Gerardo Acosta Zavala, establece además que el partido no ha definido candidatura alguna a la gubernatura y que se mantendrá en apego a los tiempos electorales, en medio de un escenario de indefinición sobre posibles alianzas en la entidad.

El pronunciamiento se da tras los señalamientos de la dirigencia nacional de Morena, que descartó una definición sobre coalición en San Luis Potosí, lo que ha evidenciado posturas encontradas dentro los partidos políticos sobre el rumbo que se deberá tomar en las próximas elecciones.

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