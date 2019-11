Aprueba Congreso aumento a tarifa del agua a 4 municipios

La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó incrementos a tarifas del agua en cuatro municipios y rechazó el incremento en Matehuala y El Naranjo por incumplimiento de requisitos.

El Naranjo no cumple, El Refugio-Ciudad Fernández quedó en 10 por ciento, Matehuala no cumple, Rayón no cumple, Ciudad Valles con un incremento a la tarifa que asciende a 15 por ciento y Ébano 15%.

Los aprobados durante la sesión anterior a la que se desarrolló este viernes permitieron fijar nuevas tarifas o porcentajes de incremento y entre ellos el municipio de Axtla de Terrazas queda con 15 por ciento adicional con respecto a la Ley de Ingresos 2019, Cárdenas 10,

Cedral no presenta, Charcas no cumple, Cerritos 15, Ciudad del Maíz no cumple, Ciudad Fernández 15.

Salen con la misma tarifa Villa de Reyes y Tanquián de Escobedo porque presentaron a destiempo.

Los dictámenes proponen ajustes a las tarifas de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Axtla de Terrazas, Cárdenas, Cerritos y Ciudad Fernández.