Aprueban ajustes al presupuesto estatal por más de 70 mil millones de pesos

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó con seis votos a favor —de legisladores del PVEM, PT, Nueva Alianza y PAN— y una abstención —de Morena— el dictamen que faculta a la Secretaría de Finanzas a realizar adecuaciones presupuestales para cubrir pagos no contemplados en el gasto estatal del ejercicio 2025.

Durante la sesión, el asesor de la comisión informó que el monto total de los ingresos estatales ascenderá a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos, cifra superior a la del año anterior. Explicó que este aumento se debe al crecimiento del impuesto sobre la nómina, el derecho de control vehicular y una mayor participación federal derivada de programas de eficiencia recaudatoria.

Con estos ajustes, el presupuesto asciende a 70 mil millones de pesos, lo que implicó modificaciones a los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7º, 9°, 40 y 41 del decreto del Presupuesto de Egresos, además del artículo primero de la Ley de Ingresos. Entre los cambios se incluyen erogaciones adicionales al Poder Legislativo por consultas y temas fiscales pendientes; incrementos al Instituto de Fiscalización Superior por previsiones salariales; recursos al Poder Judicial por el proceso de transición judicial; y apoyos adicionales al Consejo Estatal Electoral, aunque sin aumento en prerrogativas ni en multas. También se contempla una aportación adicional a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Durante la discusión, la diputada Gabriela Torres López manifestó su preocupación por lo que consideró una "ambigüedad normativa" y falta de delimitación técnica en expresiones como "situaciones extraordinarias" y "adecuaciones presupuestarias necesarias", sin una definición legal o parámetros técnicos para su interpretación. Señaló que no hubo tiempo suficiente para analizar las cantidades incorporadas al dictamen, motivo por el que su voto fue en abstención.

Por su parte, el diputado Crisógono Pérez López señaló la ausencia en la modificación del dictamen sobre las especificaciones relacionadas con pagos extraordinarios, particularmente adeudos con maestros, que —recordó— fueron mencionados por la directora de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta, en la sesión previa. Posteriormente, tras asegurarle que el punto sería incluido en los anexos, el legislador votó a favor del dictamen.

Pese a los señalamientos, la Comisión de Hacienda avaló el dictamen, que será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación en los próximos días.