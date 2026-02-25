Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos comunes

Las corporaciones de seguridad en San Luis Potosí asumirán nuevas funciones a partir de una reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, pues además de labores preventivas, ahora podrán participar directamente en la investigación de delitos del fuero común.

La modificación al artículo 122 Ter de la Constitución estatal abre la puerta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales recaben pruebas y colaboren en las indagatorias, tareas que hasta ahora estaban reservadas al Ministerio Público. Aunque podrán intervenir en la etapa de investigación, la judicialización de los casos seguirá siendo exclusiva de la Fiscalía.

La aplicación será escalonada. La Secretaría de Seguridad y la Guardia Civil comenzarán en enero de 2027; las policías municipales lo harán en 2028. Antes, las autoridades deberán ajustar protocolos y marcos normativos para operar bajo el nuevo esquema.

La reforma fue impulsada por los diputados Leticia Vázquez y Rubén Guajardo, quienes plantearon que ampliar las facultades de las corporaciones permitirá distribuir la carga de trabajo y acelerar las investigaciones.

La reforma llega en un momento en que los datos sobre certificaciones de control de confianza muestran retos persistentes. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en enero de este año 837 elementos de los cinco mil 584 entre policías estatales, custodios penitenciarios, agentes de la Policía de Investigación y policías municipales no contaban con su certificación vigente.

Las corporaciones municipales registran el mayor número de pendientes, con solo el 74 por ciento de sus agentes certificados; los estatales presentan un 87 por ciento y la Policía de Investigación alcanza el 94 por ciento.