Araceli Martínez ha realizado un "buen trabajo": Torres Sánchez

Luego de la manifestación de taxistas donde anunciaron protestas semanales para exigir la destitución de Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, el titular de la Secretaría General del Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que la funcionaria estatal está firme en el cargo porque ha realizado un "buen trabajo".

Exteriorizó que, si bien desde el estado se privilegia el diálogo como método primario de solución de conflictos, en caso de que haya más acciones que afecten a terceros, existen medidas administrativas o penales que se pueden aplicar.

"Insisto, al entrar en debate de este tipo implicaría una división entre el estado y los concesionarios, y no queremos eso, porque al final del día ellos son parte de la cara del estado", comentó.

El funcionario estatal subrayó que el Gobierno del Estado tiene las puertas abiertas para los conductores y los concesionarios, por ello, los exhortó a buscar comunicación efectiva para llegar a un acuerdo y evitar futuras manifestaciones.

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?? | Araceli Martínez está firme en el cargo, ataja Torres Sánchez

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Consideró que realizar tales movilizaciones generan una mala imagen frente a la ciudadanía, pues impactan en la movilidad de cientos de automovilistas.

"Nosotros llamamos al gremio taxista que busquemos una solución. La solución no es afectar a terceros con este tipo de expresiones que han venido realizando. La afectación directa es a la población"", remató.