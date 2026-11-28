Alzas tributarias no benefician a los changarros
Canacope prevé cierres si se aprueban aumentos excesivos en 2027
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Ningún impuesto a la venta de bebidas alcohólicas ha mejorado las condiciones de los miles de pequeños emprendedores de San Luis Potosí, advirtió Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
Impacto en la comunidad
En entrevista, Reyes Sías consideró que, por esta situación, son injustificados los altos incrementos propuestos en la Ley de Hacienda de 2027 para los trámites vinculados a este rubro.
Explicó que si se programan más impuestos, con toda seguridad será el fin de los comercios, porque, dijo, "las pequeñas tiendas tienen muy poco margen de utilidad y cobrar más por esos productos obligará al cierre de muchos".
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¿Qué declararon los comerciantes sobre los impuestos?
Agregó que las bebidas alcohólicas son el talón de Aquiles del pequeño comercio, porque ya pagan impuestos federales, como el IVA. Además, indicó que las licencias de funcionamiento han aumentado mucho.
"Esos altos costos son la causa de que muchos negocios se vayan a la quiebra", se quejó.
El representante de comerciantes abundó que los impuestos deberían representar alternativas para desarrollar la economía y no está ocurriendo así.
Tampoco han impactado en la mejora de la infraestructura.
Dijo que la ciudad está muy deteriorada y faltan opciones para facilitar la conectividad.
Aseguró que no se observa mejoría en el estado, a pesar de que en la entidad era de las más desarrolladas, por lo que consideró que tributos como los que se proponen para el año entrante no se ven reflejados en beneficios.
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