Arranca proyecto de videovigilancia en entradas a la zona metropolitana

Con la promesa de que no habrá corrupción por parte de los elementos que los operen, este día inició la construcción de 15 puntos de revisión y atención ciudadana de la Guardia Civil Estatal (GCE), en las entradas a la capital potosina y al estado de San Luis Potosí.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la obra estratégica permitirá responder con mayor agilidad ante cualquier denuncia que sea presentada por la ciudadanía y los conductores.

Añadió que las cámaras estarán vinculadas al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2),y tendrán binomios caninos y espacios de descanso para las fuerzas del orden. Todo ello, para brindar apoyo vial, acompañamiento en turismo y despliegue operativo de seguridad.

A su vez, Gallardo Cardona refirió que la edificación de los espacios, significará una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Precisó que las instancias de seguridad revisarán a todos los visitantes que arriben a territorio potosino, en aras de determinar si vienen de paso, a vacacionar o residir en la entidad.

"Vamos a tener una ciudad prácticamente cerrada y abierta a la vez, para poder ver quién entra y quién sale de la ciudad. Tendremos cámaras de reconocimiento facial en cada punto", concluyó.

Describió que además de la GCE, también participará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a Guardia Nacional (GN) y las Fiscalías General del Estado (FGE) y de la República (FGR).

"No se va a permitir por nada la corrupción en estos puntos de revisión. No va a haber impunidad para quien haga o actúe de una manera ilícita, en los puntos de revisión", concluyó.