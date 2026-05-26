Así votaron los diputados la polémica "Ley Serrano"
La reforma sobre inteligencia artificial fue aprobada con 18 votos a favor en noviembre; hoy enfrenta críticas por presunta persecución
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La polémica reforma conocida como "Ley Serrano", utilizada recientemente por la Fiscalía General del Estado para judicializar casos relacionados con inteligencia artificial, fue aprobada el 14 de noviembre de 2025 por mayoría en el Congreso de San Luis Potosí.
De acuerdo con el documento de votación del dictamen que adicionó el artículo 187 TER al Código Penal del Estado —relacionado con el "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social"—, la iniciativa obtuvo 18 votos a favor, cuatro abstenciones y cinco votos en contra.
Entre quienes votaron a favor aparecen diputados de Morena, Partido Verde y otras fuerzas políticas, incluyendo a Héctor Serrano Cortés, impulsor de la reforma, así como Carlos Arreola Mallol, Cuauhtli Badillo Moreno, José Roberto García Castillo y Luis Emilio Rosas Montiel.
En contraste, votaron en contra legisladores como Marco Antonio Gama Basarte, Rubén Guajardo Barrera, Jessica Gabriela López Torres, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva.
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Las abstenciones correspondieron a Frinné Azuara Yarzábal, Nancy Jeanine García Martínez, María Aranzazu Puente Bustindui y Sara Rocha Medina.
La discusión sobre esta legislación volvió al centro del debate luego de las recientes detenciones realizadas por la Fiscalía bajo el argumento de manipulación ilícita de identidad digital mediante inteligencia artificial, lo que ha generado señalamientos de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes advierten riesgos para la libertad de expresión y posibles actos de intimidación contra críticos del poder.
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Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales.
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