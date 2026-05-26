logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Así votaron los diputados la polémica "Ley Serrano"

La reforma sobre inteligencia artificial fue aprobada con 18 votos a favor en noviembre; hoy enfrenta críticas por presunta persecución

Por Redacción

Mayo 26, 2026 11:51 a.m.
A
Votación de la Ley Serrano

Votación de la Ley Serrano

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La polémica reforma conocida como "Ley Serrano", utilizada recientemente por la Fiscalía General del Estado para judicializar casos relacionados con inteligencia artificial, fue aprobada el 14 de noviembre de 2025 por mayoría en el Congreso de San Luis Potosí. 

      De acuerdo con el documento de votación del dictamen que adicionó el artículo 187 TER al Código Penal del Estado —relacionado con el "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social"—, la iniciativa obtuvo 18 votos a favor, cuatro abstenciones y cinco votos en contra

      Entre quienes votaron a favor aparecen diputados de Morena, Partido Verde y otras fuerzas políticas, incluyendo a Héctor Serrano Cortés, impulsor de la reforma, así como Carlos Arreola Mallol, Cuauhtli Badillo Moreno, José Roberto García Castillo y Luis Emilio Rosas Montiel

      En contraste, votaron en contra legisladores como Marco Antonio Gama Basarte, Rubén Guajardo Barrera, Jessica Gabriela López Torres, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las abstenciones correspondieron a Frinné Azuara Yarzábal, Nancy Jeanine García Martínez, María Aranzazu Puente Bustindui y Sara Rocha Medina

      La discusión sobre esta legislación volvió al centro del debate luego de las recientes detenciones realizadas por la Fiscalía bajo el argumento de manipulación ilícita de identidad digital mediante inteligencia artificial, lo que ha generado señalamientos de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes advierten riesgos para la libertad de expresión y posibles actos de intimidación contra críticos del poder.

      LEA TAMBIÉN

      SLP aprueba castigar con prisión el uso indebido de IA; alertan riesgo de censura

      El Congreso potosino avaló tipificar como delito la creación y difusión de deepfakes que generen "alarma social"

      Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde
      Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde

      Continúan cierres viales por megapuente en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      Los trabajos de reencarpetamiento afectan rutas en Bulevar Valle de los Fantasmas.

      Así votaron los diputados la polémica "Ley Serrano"
      Así votaron los diputados la polémica "Ley Serrano"

      Así votaron los diputados la polémica "Ley Serrano"

      SLP

      Redacción

      La reforma sobre inteligencia artificial fue aprobada con 18 votos a favor en noviembre; hoy enfrenta críticas por presunta persecución

      Limpian Pedro Moreno y dan mantenimiento al jardín Colón
      Limpian Pedro Moreno y dan mantenimiento al jardín Colón

      Limpian Pedro Moreno y dan mantenimiento al jardín Colón

      SLP

      Redacción

      Ayuntamiento reporta labores de limpieza, poda y deshierbe en espacios públicos de la capital

      Aplican 16 sanciones y 4 clausuras de antros por exceso de ruido
      Aplican 16 sanciones y 4 clausuras de antros por exceso de ruido

      Aplican 16 sanciones y 4 clausuras de antros por exceso de ruido

      SLP

      Rolando Morales

      El operativo responde a denuncias ciudadanas y busca mitigar afectaciones a vecinos