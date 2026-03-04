logo pulso
Atención: montarán trabes hoy en Circuito Potosí

Trabajos de 20:00 a 03:00 afectarán laterales.

Por Redacción

Marzo 04, 2026 01:08 p.m.
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que la noche de este miércoles se llevará a cabo el montaje de trabes en el puente vehicular del cruce de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, lo que implicará cierres viales temporales en la zona.

Según lo informado por la dependencia estatal, las maniobras comenzarán a las 20:00 horas y se prevé que concluyan alrededor de las 03:00 de la madrugada, periodo en el que se utilizarán grúas para colocar las estructuras del paso elevado.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, detalló que durante los trabajos habrá cierre total en la lateral oriente, en sentido de Abastos hacia Valle de los Fantasmas, debido a la instalación de las trabes.

En tanto, la lateral poniente, en dirección de Valle de los Fantasmas hacia Abastos, tendrá cierres intermitentes de hasta 30 minutos, mientras ingresan las piezas que serán colocadas en la estructura.

Las autoridades pidieron a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, ya que las maniobras forman parte del avance de la obra del puente en ese tramo del Circuito Potosí.

Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí

Habrá reducción de carriles y cierres momentáneos de 7:00 a 12:00 horas el domingo

