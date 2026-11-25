Atienden en Pozos 61 casos de violencia
Así lo contabiliza la Instancia de la Mujer de enero a julio de este año
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
De acuerdo con el último dato consolidado disponible en la Instancia Municipal de la Mujer de Villa de Pozos, de enero a julio de este año se brindaron 61 atenciones por casos de violencia, solicitudes de atención integral y asesorías jurídicas.
En el marco del 25N, la dependencia reiteró la importancia de visibilizar, prevenir y denunciar cualquier forma de violencia contra las mujeres de este municipio.
Estos servicios, disponibles en las oficinas de Hermenegildo Galeana 105, Interior 8, en la cabecera municipal, buscan brindar herramientas de apoyo a las usuarias mediante asesoría jurídica, orientación especializada y vinculación con las instancias competentes, a fin de que cada caso pueda recibir la atención necesaria según sus características.
La cifra reportada equivale a un promedio cercano a nueve intervenciones mensuales, lo que refleja una demanda constante de acompañamiento institucional por parte de mujeres que buscan apoyo ante situaciones de violencia o que requieren asesoría para ejercer y proteger sus derechos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Instancia Municipal de la Mujer reiteró el llamado a denunciar cualquier forma de agresión y recordó que mantiene disponibles sus servicios de orientación y atención para las mujeres poceñas, con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos más seguros y libres de violencia.
no te pierdas estas noticias
Analizan último presupuesto de Gallardo con el tiempo encima
Ana Paula Vázquez
La Comisión de Hacienda del Congreso programó reuniones para discutir los ingresos y gastos para 2027
Psicología-UASLP investiga vulneración a la intimidad de alumnas
Pulso Online
El reporte se atiende con perspectiva de género y apego a la normativa universitaria, señaló la institución
Velasco critica trabajo de Galindo y "destapa" a Valladares
Ana Paula Vázquez
El senador del PVEM calificó a la administración capitalina como desordenada