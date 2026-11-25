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De acuerdo con el último dato consolidado disponible en la Instancia Municipal de la Mujer de Villa de Pozos, de enero a julio de este año se brindaron 61 atenciones por casos de violencia, solicitudes de atención integral y asesorías jurídicas.

En el marco del 25N, la dependencia reiteró la importancia de visibilizar, prevenir y denunciar cualquier forma de violencia contra las mujeres de este municipio.

Estos servicios, disponibles en las oficinas de Hermenegildo Galeana 105, Interior 8, en la cabecera municipal, buscan brindar herramientas de apoyo a las usuarias mediante asesoría jurídica, orientación especializada y vinculación con las instancias competentes, a fin de que cada caso pueda recibir la atención necesaria según sus características.

La cifra reportada equivale a un promedio cercano a nueve intervenciones mensuales, lo que refleja una demanda constante de acompañamiento institucional por parte de mujeres que buscan apoyo ante situaciones de violencia o que requieren asesoría para ejercer y proteger sus derechos.

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En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Instancia Municipal de la Mujer reiteró el llamado a denunciar cualquier forma de agresión y recordó que mantiene disponibles sus servicios de orientación y atención para las mujeres poceñas, con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos más seguros y libres de violencia.