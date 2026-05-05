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Atienden incendios forestales en Santa María del Río y Cárdenas

En las labores participan personal de la Comisión Nacional Forestal, gobiernos municipales, voluntarios y Protección Civil Estatal.

Por Redacción

Mayo 05, 2026 12:22 p.m.
A
Atienden incendios forestales en Santa María del Río y Cárdenas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantienen labores para sofocar dos incendios forestalesregistrados en los municipios de Cárdenas y Santa María del Río, los cuales podrían quedar liquidados durante el transcurso del día.

De acuerdo con la dependencia, el incendio en Cárdenas, ubicado en la zona de la Presa de Nopales, reporta un avance del 90 por ciento de control. En tanto, el siniestro registrado en la comunidad de El Molino, en Santa María del Río, presenta un 70 por ciento de control.

En las labores participan personal de la Comisión Nacional Forestal, gobiernos municipales, voluntarios y Protección Civil Estatal.

El titular de la dependencia, César Manuel Rocha Moreno, señaló que las altas temperaturas derivadas de la segunda onda de calor, prevista del 4 al 8 de mayo, han sido un factor en la generación de incendios forestales.

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La CEPC informó que, en lo que va del año, se han registrado 77 incendios forestales en San Luis Potosí, con una afectación aproximada de 23 mil hectáreas de vegetación, principalmente en municipios de las regiones Altiplano y Media.

El incendio de mayor magnitud se registró en Santo Domingo, con más de 15 mil hectáreas afectadas. La dependencia también descartó que en el estado se hayan registrado decesos relacionados con golpe de calor.

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