Aumenta 18.4mdp pago de personal de honorarios en SGS

Aunque el monto total de la nómina del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presentó una disminución anual de 1.8 millones de pesos, también presenta alzas significativas en los rubros de prestaciones contractuales, que aumentaron 22.4 millones de pesos, y de honorarios, que se elevaron 18.4 millones de pesos.

Al comparar el presupuesto de servicios personales para este año con el de 2025, se refleja una baja de 0.4 por ciento, pues de los 450.6 millones de pesos presupuestados el año pasado, para 2026 se previeron 452.4 millones de pesos.

La baja más notoria se registró en los rubros de sueldos base, que pasó de 246.4 millones de pesos a 200.3 millones, es decir, bajó 18.7%.

El recorte también alcanzó a los miembros del cabildo, pues la suma para sus dietas disminuyó de 7.8 millones de pesos a 5.8 millones, una baja de 25.8 por ciento.

Sin embargo, otros rubros presentaron un comportamiento contrastante.

Por un lado, la partida de prestaciones contractuales mensuales creció de 82.2 a 104.6 millones de pesos, un alza de 22.4 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 27.2 por ciento.

La partida para el pago de empleados por honorarios se disparó de 49.2 millones de pesos a 67.7 millones de pesos, es decir, creció 18.4 millones de pesos, registrando un alza equivalente al 37.4 por ciento.

De acuerdo a los tabuladores, el total de empleados del ayuntamiento soledense pasó de mil 247 trabajadores a mil 263, un incremento de 16 plazas.