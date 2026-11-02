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Aumenta 5% el uso de armas de fuego en SLP

En el gallardato suman mil 253 denuncias por asesinato

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta 5% el uso de armas de fuego en SLP
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      En 60 meses de la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, las carpetas de investigación por 

      asesinato decrecieron 29 por ciento, en comparación con el mismo lapso de la gestión del mandatario Juan Manuel Carreras López.

      Sin embargo, al igual que sucedía en el gobierno carrerista, durante el régimen gallardista el uso de armas de fuego sigue siendo el principal método por el que las y los asesinos privan de la vida a sus víctimas, al grado que superó en 5 

      por ciento el porcentaje del sexenio anterior.

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      Entre octubre del 2015 y septiembre del 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 2 mil 473 denuncias por 

      asesinato, de ellas 108 por feminicidio y 2 mil 365 por homicidio doloso.

      Del total de causas penales, sobresalió que en mil 639 casos los criminales mataron a las personas con armas de fuego, equivalente al 66 por ciento, según una revisión al histórico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Urbana (SESNSP)

      En tanto, al cotejar el mismo período con el de Gallardo Cardona resulta una cuantía de mil 751 averiguaciones, de las cuales 56 corresponden a feminicidio y mil 695 por homicidio doloso.

      Tal como operaba la criminalidad en el carrerato, en el gallardato se acumularon mil 253 denuncias donde los asesinos utilizaron armas de fuego para matar, equivalente al 71 

      por ciento.

      Es decir, aunque en este sexenio se registraron 722 asuntos mortales intencionales menos que investigar, equivalente a un decremento del 29 por ciento, incrementó 5 por ciento proporcionalmente con el total la utilización de pistolas para asesinar en San Luis Potosí.

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