Aumenta ansiedad y depresión por miedo al contagio de Covid-19: especialista

Derivado del incremento de ansiedad y depresión, generada por la COVID-19, existe un incremento de alteraciones del sueño como insomnio, advirtió Adriana Patricia Martínez Mayorga, titular de la Jefatura de Servicios del Departamento de Neurofisiología del Hospital Central de Especialidades "Ignacio Morones Prieto".

Complementó que, si no hay hábitos y costumbres óptimos antes de dormir, al regresar a la "nueva normalidad" se puede tardar en obtener un sueño regular, incluso las personas podrían necesitar un tratamiento especializado.

De acuerdo con la especialista, la ansiedad y la depresión se presentan por la zozobra de no saber qué sucede con la pandemia, no tener control de la situación actual, no poderla entender y vivir con medio de contagiarse del virus SARS-Cov-2 al salir de casa

La médica neuróloga y neurofisióloga clínica, argumentó que si las personas están o no en cuarentena tienen cambios en su rutina, y dicha condición es fundamental para lograr un sueño adecuado.

Describió que un sueño reparador favorece en el sistema inmunológico, factores para mantener el estado de ánimo, de regeneración, de crecimiento; regulación de temperatura, control de presión, entre otros aspectos.

Para colaborar a ello, sugirió no cenar tan noche, evitar estimulantes antes de dormir, tales como café, chocolate o demasiada azúcar, bebidas energéticas; no utilizar celulares, tabletas, videojuegos y televisión; fortalecer convivencia familiar, evitar ingesta de alcohol y realizar ejercicio a temprana hora en el hogar.

Recomendó autoevaluarse para ver si se ha tenido un pico negativo en salud mental, es decir, que no hay depresión o ansiedad por la pandemia, pues el tratamiento será diferente si solo es por hábitos y costumbres, o por trastornos donde se requeriría ayuda especializada.

"Sí existe un incremento de alteraciones del sueño relacionados a la época actual de la pandemia de COVID-19. Realmente los factores son múltiples, entre ellos, el incremento de ansiedad y depresión que se están dando, de acuerdo con la zozobra de que no sabes qué están pasando", dijo.

Martínez Mayorga explicó que son importantes las rutinas, es decir, el establecimiento de un horario para despertar y dormir, pues las horas de sueño en un adulto tiene un mínimo de 6 horas y máximo de 10, y entre eso 8 horas es el rango; en los infantes debe dormir muchas horas más.

"A veces los papás nos relajamos porque no tenemos que despertarlos temprano, es muy difícil tener encerrados a los niños todo el día, somos un poco más permisibles en su siesta. ´No pasa nada si se duerme a las 11, total mañana se despierta 10 u 11 de la mañana´", concluyó.