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Aumentan 8 por ciento, lesiones autoinfligidas

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan 8 por ciento, lesiones autoinfligidas
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      Ante el acumulado de intentos de suicidio y suicidios registrados en el 2026, San Luis Potosí acumuló un aumento del 8 por ciento respecto del 2025 en el diagnóstico de padecimientos mentales, relacionadas con estado emocional y lesiones autoinfligidas.

      El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisó que, entre enero y agosto del año pasado cinco tipos de atenciones acumularon 65 personas con alguna afección mental.

      Precisó dos por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 17 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; tres por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado; y 26 de intento de suicidio; y 17 ideación suicida.

      En contraste, al cotejar con la información del mismo periodo de 2026, la entidad potosina sumó 70 atenciones, 21 hombres y 49 mujeres, precisó la base de datos federal de la Secretaria de Salud.

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      De ellas, cuatro por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 14 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; dos por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado; y 31 de intento de suicidio; y 19 ideación suicida.

      Aunque mínimo, este año se atendieron a cinco pacientes más, equivalente a un incremento del 8 por ciento.

      En las últimas semanas, se reportó el presunto suicidio de dos choferes de transporte, uno del sistema colectivo urbano y otro de personal. Las dos víctimas fueron localizadas por las autoridades de seguridad 

      pública al interior de las unidades vehiculares.

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