Aumentan 8 por ciento, lesiones autoinfligidas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante el acumulado de intentos de suicidio y suicidios registrados en el 2026, San Luis Potosí acumuló un aumento del 8 por ciento respecto del 2025 en el diagnóstico de padecimientos mentales, relacionadas con estado emocional y lesiones autoinfligidas.

El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisó que, entre enero y agosto del año pasado cinco tipos de atenciones acumularon 65 personas con alguna afección mental.

Precisó dos por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 17 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; tres por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado; y 26 de intento de suicidio; y 17 ideación suicida.

En contraste, al cotejar con la información del mismo periodo de 2026, la entidad potosina sumó 70 atenciones, 21 hombres y 49 mujeres, precisó la base de datos federal de la Secretaria de Salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ellas, cuatro por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 14 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; dos por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado; y 31 de intento de suicidio; y 19 ideación suicida.

Aunque mínimo, este año se atendieron a cinco pacientes más, equivalente a un incremento del 8 por ciento.

En las últimas semanas, se reportó el presunto suicidio de dos choferes de transporte, uno del sistema colectivo urbano y otro de personal. Las dos víctimas fueron localizadas por las autoridades de seguridad

pública al interior de las unidades vehiculares.