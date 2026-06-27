logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumentan denuncias por abuso sexual

Por Rolando Morales

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan denuncias por abuso sexual
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante el mes de mayo del presente año, los delitos de violación, violencia familiar y de lesiones dolosas en la capital potosina registraron un incremento a comparación del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

      Esto a pesar de que durante dicho mes se registraron un total de 2 mil 104 carpetas de investigación por diversos delitos, lo que implica la disminución del 12.7 por ciento con respecto a mayo del 2025 cuando se registraron un total de 2 mil 410 delitos. 

      Aun con la disminución generalizada, la capital de San Luis Potosí mantiene un incremento en el delito de violación, el cual pasó de 14 carpetas de investigación en mayo de 2025 a 19 en mayo de 2026, lo que representa un incremento del 35.71 por ciento. 

      En el caso de la violencia familiar, las denuncias aumentaron de 401 a 420, equivalente a un crecimiento de 4.74 por ciento. Las lesiones dolosas también mostraron un alza al pasar de 132 a 154 casos, es decir, un incremento del 16.67 por ciento. Asímismo tambien se registraron un total de 3 casos de homicidio culposo, mientras que en  mayo del 2025 fueron un total de 2 casos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En cuanto al acumulado anual, de enero a mayo, San Luis Potosí ha registrado un total de 10 mil 702 carpetas de investigación por diversos delitos, 12.36 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo mantiene una tendencia al alza en los casos de homicidios culposos los cuales suman 20 carpetas de investigación, equivalente a un aumento anual del 42.86 por ciento. 

      De igual forma se han registrado un total de 33 casos de extorsión, 22.22 por ciento más que los 27 casos registrados entre enero y mayo del 2025. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ayuntamiento de Soledad justifica detenciones en protesta por agua
        Ayuntamiento de Soledad justifica detenciones en protesta por agua

        Ayuntamiento de Soledad justifica detenciones en protesta por agua

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento defiende el operativo policial y señala que las detenciones fueron contra quienes alteraron el orden público.

        Detienen a regidora Morena en protesta por desabasto de agua en Soledad
        Detienen a regidora Morena en protesta por desabasto de agua en Soledad

        Detienen a regidora Morena en protesta por desabasto de agua en Soledad

        SLP

        Pulso Online

        Familiares y activistas exigen información sobre detenidos tras operativo de Guardia Civil.

        Instalan nuevo equipo de bombeo en pozo San José en Soledad
        Instalan nuevo equipo de bombeo en pozo San José en Soledad

        Instalan nuevo equipo de bombeo en pozo San José en Soledad

        SLP

        Pulso Online

        El restablecimiento del servicio será gradual tras maniobras técnicas y pruebas operativas.

        PVEM no registra aspirante en proceso interno de Morena en SLP
        PVEM no registra aspirante en proceso interno de Morena en SLP

        PVEM no registra aspirante en proceso interno de Morena en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        PVEM mantiene diálogo con Morena y Partido del Trabajo para definir candidaturas antes del plazo legal en enero de 2027.