Aumentan los reportes por panales de abejas

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El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que los reportes relacionados con panales de abejas se han convertido en una de las emergencias más frecuentes que atiende la dependencia, con un promedio de entre dos y tres casos por semana.

Explicó que las condiciones climáticas favorecen la formación de estos enjambres, por lo que hizo un llamado a la población para evitar cualquier intento de retirarlos por cuenta propia. Señaló que, ante la detección de un panal, lo más recomendable es reportarlo a las autoridades para que personal capacitado intervenga de manera segura.

Polanco Acosta detalló que los retiros suelen realizarse durante la noche, entre las 20:00 y las 21:00 horas, siguiendo los protocolos establecidos para reducir riesgos tanto para los habitantes como para los propios insectos. Agregó que las labores se llevan a cabo con medidas de seguridad y procurando limitar la presencia de personas en las inmediaciones.

Indicó que los panales no se concentran en una zona específica de la ciudad. Los enjambres pueden instalarse en árboles, ventanas, viviendas, llantas y prácticamente cualquier espacio que consideren adecuado para refugiarse.

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El funcionario señaló que, aunque el personal operativo cuenta con experiencia en este tipo de intervenciones, siempre trabajan acompañados por un especialista en el manejo de abejas. Añadió que en lo que va de la temporada se han registrado alrededor de seis personas con picaduras relacionadas con estos casos, aunque ninguna ha presentado lesiones que pongan en riesgo su vida. También exhortó a los vecinos a reportar los panales desde que comienzan a formarse para evitar que la situación evolucione a una emergencia.