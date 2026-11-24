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Subieron 7.3% las ventas generales durante El Buen Fin y la derrama económica de 2026 supera los 13 mil 840 millones de pesos, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub Tamez.

Informó que casi el 82% de los negocios vendió mucho más que en un fin de semana normal, condición que se vio favorecida porque fue decretado un fin de semana más largo.

En 2026, en San Luis Potosí se vendieron más electrónica y tecnología, con 31%; línea blanca y electrodomésticos crecieron sus ventas en 22%, ropa y calzado reportaron un 14% de incremento de clientela y compras, servicios en general aumentó sus peticiones en 8%, las agencias de viajes subieron sus ventas en 6% y en el rubro de salud, belleza y cuidado personal hay ventas por encima 4% adicional, además de un rubro denominado "otros productos", cuyas ventas se elevaron un 15%.

El 85% de las compras del Buen Fin se desarrollaron con pago de tarjeta de débito o de crédito y casi el 80% de los clientes adquirieron productos hechos en México. Las tiendas físicas procesaron el 63% de las ventas, hay 18% de ventas en línea y en ambas en un 20%.

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En el corte de ventas del Buen Fin, el dirigente empresarial agregó que el 99% más unas décimas de los negocios participantes, no reportaron quejas o necesidad de asesorías de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).