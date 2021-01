Cifras del Covid-19 en México esconden un número más alto: WSJ

De una familia 29 personas se contagiaron de Covid-19, pero el gobierno mexicano no los contó, reporta este día el The Wall Street Journal en un reportaje en el que alerta que el conteo oficial esconde un número más alto. El medio indica que de ese grupo dos murieron. Ninguno cumplió con los criterios para ser ingresado como caso de Covid o fatalidad.

"Parece que, para nuestro gobierno, no existimos y lo que pasamos no sucedió", dice un miembro de la familia en el reportaje. David Luhnow, editor del The Wall Street Journal, dice en Twitter que "muchos están muriendo en sus hogares, aterrorizados por ir a hospitales públicos. Otros fallecen en el hospital sin una prueba".

Declara que "para ser contado como una muerte de Covid de inmediato, se necesita un resultado positivo de la prueba de los laboratorios aprobados por el gobierno. El gobierno no cuenta los resultados de las pruebas de los laboratorios privados. Para obtener una prueba oficial, debe estar en un hospital público seleccionado y cumplir con la lista de verificación de síntomas".

También destaca que "México realiza la menor cantidad de pruebas en América. Sólo ha realizado 3.6 millones durante toda la pandemia. Brasil ha hecho casi 29 millones. El zar del coronavirus de México, Hugo López-Gatell, dice que las pruebas generalizadas son una pérdida de tiempo y recursos".

También reconoce que "algunas de las muertes adicionales, por supuesto, pueden no ser por Covid, sino por personas que posponen el tratamiento por enfermedades crónicas. Pero los expertos en salud dicen que la mayoría de ellos probablemente fueron por Covid".

Concluye que "México no registra con precisión a la mayoría de los que mueren a causa de Covid". México suma un millón 571 mil 901 contagios y 136 mil 917 muertes oficiales en esta pandemia.