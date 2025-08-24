Aumento del nivel de agua en Micos provoca prohibición de nado
Las lluvias en la Huasteca han provocado un aumento significativo en el nivel de agua en Paraje Micos, lo que ha obligado a restringir las actividades acuáticas
CIUDAD VALLES. El paraje Micos pasó de ser balneario para actividades acuáticas a solamente lugar de apreciación visual por aumento descomunal de su escala, debido a las lluvias.
Ayer sábado, el estatus de los parajes de la Huasteca marcaba a Pago Pago o Micos como apto para todo tipo de actividad, pero el aumento del nivel por la tormenta que cubrió el sur de Tamaulipas y el norte de la Huasteca hicieron que la estación hidrometeorológica pasara del metro y medio a los 3.40 metros en sólo una madrugada.
El comité de concesionarios de este lugar, a cargo de Servando Pérez refirió que al menos durante este domingo quedan prohibido el nado o el paseo en lancha y solamente habrá oportunidad de entrar para apreciación visual, hasta nuevo aviso.
no te pierdas estas noticias
Aumento del nivel de agua en Micos provoca prohibición de nado
Huasteca Hoy
Las lluvias en la Huasteca han provocado un aumento significativo en el nivel de agua en Paraje Micos, lo que ha obligado a restringir las actividades acuáticas
Tormenta nocturna provoca aumento del río en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Tormenta hace que el río suba dos metros su nivel en la madrugad
Piden al Ayuntamiento combatir el ambulantaje
Samuel Moreno
Regularizarse les beneficiaría a los propios comerciantes, señala Díaz de León