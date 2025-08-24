logo pulso
Aumento del nivel de agua en Micos provoca prohibición de nado

Las lluvias en la Huasteca han provocado un aumento significativo en el nivel de agua en Paraje Micos, lo que ha obligado a restringir las actividades acuáticas

Por Huasteca Hoy

Agosto 24, 2025 10:29 a.m.
A
Aumento del nivel de agua en Micos provoca prohibición de nado

CIUDAD VALLES. El paraje Micos pasó de ser balneario para actividades acuáticas a solamente lugar de apreciación visual por aumento descomunal de su escala, debido a las lluvias.

Ayer sábado, el estatus de los parajes de la Huasteca marcaba a Pago Pago o Micos como apto para todo tipo de actividad, pero el aumento del nivel por la tormenta que cubrió el sur de Tamaulipas y el norte de la Huasteca hicieron que la estación hidrometeorológica pasara del metro y medio a los 3.40 metros en sólo una madrugada.

El comité de concesionarios de este lugar, a cargo de Servando Pérez refirió que al menos durante este domingo quedan prohibido el nado o el paseo en lancha y solamente habrá oportunidad de entrar para apreciación visual, hasta nuevo aviso.

