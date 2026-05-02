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Aumentos en materiales no impactan obra pública, asegura JGTS

Proyectos como pasos inferiores y elevados continúan en desarrollo sin retrasos, asegura

Por Martín Rodríguez

Mayo 02, 2026 09:24 a.m.
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Aumentos en materiales no impactan obra pública, asegura JGTS

Los aumentos previstos en materiales, como lo reveló la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para el caso del incremento del 39 por ciento al costo del asfalto y el aumento al precio del acero, son factores que ya están contemplados en el desarrollo de la obra pública, por lo que aún así, no habrá contratiempos, aseguró el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Añadió que de manera independiente a los incrementos de precios en los insumos, de manera absoluta se puede decir que no está en riesgo ninguno de los proyectos de infraestructura que desahoga el gobierno estatal. Agregó que más bien los proyectos continúan.

Dijo que a pesar de todos los factores, se mantienen en desarrollo sin contratiempos, todos los proyectos de infraestructura y movilidad y los ejemplos se encuentran en el paso inferior del nivel en el cruce de Avenida de las Torres con el Anillo Periférico Sur y el paso elevado el cruce del Anillo Periférico Oriente y la salida a Rioverde.

Añadió que, lo que sí hay, son ajustes a los gastos contemplados en la obra pública, pero en general se mantiene el ritmo.

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Finalmente, dijo que no se mueven los tiempos de obra, para los que incluso el gobernador hizo una visita de campo en el avance de obra física de los puentes vehiculares.

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