Autoridades dispersan 256 fiestas en Ecatepec

En más de ocho meses de pandemia por Covid-19, autoridades de Ecatepec han dispersado 256 fiestas en el territorio municipal, en las que participaban 12 mil 150 personas.

Aun cuando Ecatepec tiene el primer lugar en el número de contagios y muertes por coronavirus en el Estado de México, muchos residentes no han dejado de organizar y participar en reuniones.

El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General reconoció "como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", por lo que implementó medidas extraordinarias en todo el país. Entre ellas, decretó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social para mitigar la transmisión del virus.

Desde entonces, las autoridades locales realizan operativos para supervisar que pobladores y encargados de establecimientos comerciales de Ecatepec acaten las medidas sanitarias recomendadas por el ayuntamiento.

El pasado fin de semana continuaron los recorridos y personal del gobierno local dispersó siete fiestas y una concentración de motociclistas, además retiraron de la vía pública cuatro puestos con venta de bebidas alcohólicas preparadas.

La noche del viernes, alrededor de 20 jóvenes festejaban en un departamento de la colonia Fuentes de Aragón; en Valle de Ecatepec, 50 personas organizaron una fiesta en un predio y en Los Héroes Ecatepec, unos 20 residentes participaban en otro festejo. En esas celebraciones ingerían bebidas alcohólicas y no acataban las medidas sanitarias.

Esa noche fueron retirados tres puestos de "micheladas" y otras bebidas preparadas, dos bazares navideños instalados en las colonias Estrella de Oriente y Valle de Aragón Tercera Sección.

La noche del sábado, 50 personas que celebraban un cumpleaños fueron dispersadas en calle Segunda Cerrada de Encino, colonia El Calvario, y 100 más que estaban dentro de una carpa en la unidad habitacional San Isidro, además de 40 asistentes a una fiesta realizada en el estacionamiento de la unidad habitacional Ecatepec 2000 y otro festejo en la unidad Torres de Altavista, con 30 jóvenes.

Un puesto ambulante de "micheladas" y "pitufos" fue retirado de calle Nuestra Señora de Guadalupe, colonia La Guadalupana, la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública no está permitida durante la actual emergencia sanitaria.

Las autoridades municipales también dispersaron a cerca de 150 motociclistas del "Moto Club Unión Biker" que se concentraron en un local con razón social "Depósito la Pequeña Lulú", ubicado en la esquina de las calles Miguel Hidalgo y Platino, colonia Llano de los Báez. La reunión era amenizada por un grupo musical y los asistentes no acataban las medidas sanitarias; algunos que ni siquiera utilizaban cubrebocas. El sitio fue suspendido porque vendían alcohol a los asistentes.