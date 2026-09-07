Autorizan el retiro de 30 árboles en Morales

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Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se solicitó el retiro de 30 árboles más en el Parque de Morales, luego de que previamente se interviniera un grupo de ejemplares considerados de riesgo.

Explicó que, al igual que en otras áreas verdes de la capital, la decisión no se toma de manera generalizada, sino a partir de diagnósticos individuales para determinar las condiciones de cada árbol.

El funcionario señaló que antes de retirar un ejemplar se realiza un estudio y se levanta un acta por cada árbol para establecer si requiere poda, atención sanitaria o, en su caso, su retiro. Azuara indicó que los 30 árboles contemplados en esta nueva intervención del Parque de Morales presentan condiciones de riesgo, por lo que el procedimiento se realiza conforme a la normatividad vigente.

Azuara también rechazó que la presencia de árboles secos necesariamente esté relacionada con la falta de lluvia o humedad. Como ejemplo mencionó el caso del Jardín Gómez Farías, donde fueron retirados más de 120 árboles afectados por una enfermedad que, según explicó, impactó a ejemplares de la misma especie en distintas partes de Latinoamérica.

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El director reconoció además que las plagas también están presentes en otras áreas verdes de la ciudad, como la Calzada de Guadalupe, donde se busca realizar labores de poda preventiva y de sanidad durante la temporada de lluvias. Entre los problemas detectados mencionó una plaga que absorbe los nutrientes de los árboles y puede complicar su estado si no recibe atención.

El retiro de árboles, agregó, debe ir acompañado de su sustitución, por lo que aseguró que los ejemplares que sean retirados deberán ser reemplazados. Azuara sostuvo que la estrategia debe privilegiar la poda preventiva y sanitaria para evitar que los árboles lleguen a condiciones de riesgo, aunque en aquellos casos donde el diagnóstico determine que representan un peligro, se procederá con su retiro.