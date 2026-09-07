logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Autorizan el retiro de 30 árboles en Morales

Los ejemplares tienen diversas plagas que los ponen en riesgo

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Autorizan el retiro de 30 árboles en Morales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se solicitó el retiro de 30 árboles más en el Parque de Morales, luego de que previamente se interviniera un grupo de ejemplares considerados de riesgo. 

      Explicó que, al igual que en otras áreas verdes de la capital, la decisión no se toma de manera generalizada, sino a partir de diagnósticos individuales para determinar las condiciones de cada árbol.

      El funcionario señaló que antes de retirar un ejemplar se realiza un estudio y se levanta un acta por cada árbol para establecer si requiere poda, atención sanitaria o, en su caso, su retiro. Azuara indicó que los 30 árboles contemplados en esta nueva intervención del Parque de Morales presentan condiciones de riesgo, por lo que el procedimiento se realiza conforme a la normatividad vigente.

      Azuara también rechazó que la presencia de árboles secos necesariamente esté relacionada con la falta de lluvia o humedad. Como ejemplo mencionó el caso del Jardín Gómez Farías, donde fueron retirados más de 120 árboles afectados por una enfermedad que, según explicó, impactó a ejemplares de la misma especie en distintas partes de Latinoamérica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El director reconoció además que las plagas también están presentes en otras áreas verdes de la ciudad, como la Calzada de Guadalupe, donde se busca realizar labores de poda preventiva y de sanidad durante la temporada de lluvias. Entre los problemas detectados mencionó una plaga que absorbe los nutrientes de los árboles y puede complicar su estado si no recibe atención.

      El retiro de árboles, agregó, debe ir acompañado de su sustitución, por lo que aseguró que los ejemplares que sean retirados deberán ser reemplazados. Azuara sostuvo que la estrategia debe privilegiar la poda preventiva y sanitaria para evitar que los árboles lleguen a condiciones de riesgo, aunque en aquellos casos donde el diagnóstico determine que representan un peligro, se procederá con su retiro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro
        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro

        Buscan conectar tren de pasajeros con Red Metro

        SLP

        Rubén Pacheco

        El proyecto ferroviario que atraviesa San Luis Potosí busca detonar el desarrollo económico regional.

        Perros robot apoyan vigilancia en SLP
        Perros robot apoyan vigilancia en SLP

        Perros robot apoyan vigilancia en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Guardia Civil Estatal y C5 utilizan perros robots para identificar vehículos con reporte de robo.

        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos
        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

        San Luis Potosí reconoce déficit en donación de órganos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Uno de los principales retos es la negativa familiar tras la manifestación en vida de donación.

        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos
        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

        Escuelas deberán denunciar cualquier señal de abuso contra alumnos

        SLP

        Pulso Online

        Tienen que reportar cualquier tipo de abuso o maltrato; las omisiones podrán ser sancionadas.