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Autorizan una terminal intermodal

Por Martín Rodríguez

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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      Una nueva terminal intermodal obtuvo permisos, de parte de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) para trasvase de 

      líquidos, principalmente químicos, con el fin proveer a la industria potosina.

      Se trata de un permiso especializado de trasiego ferroviario de milla corta, que funciona de manera similar al interpuerto del Eje 140, éste ubicado en el Parque Industrial Logístik 1.

      A ese respecto, Gerardo Villegas Valdés, director de Kapa Logistic Internacional, precisó que será una logística de entrega de última milla que las empresas habían esperado para facilitar los procesos y acortar tiempos.

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      Se trata de un nuevo desarrollo logístico, luego de que el interpuerto privado más grande comenzó funciones a mediados del gobierno de Fernando Silva Nieto.

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