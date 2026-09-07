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Avanza puente del bulevar Jacobo Payán

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Avanza puente del bulevar Jacobo Payán
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      La construcción del puente que conectará el bulevar Jacobo Payán con la lateral sur de la avenida Salvador Nava Martínez registra avances, aunque por ahora los trabajos se concentran en adecuaciones previas a la edificación de la estructura principal.

      El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, explicó que actualmente se trabaja en la desviación del canal de drenaje pluvial que atraviesa la zona, obra que presenta un avance cercano al 50 por ciento y que permitirá continuar con las siguientes etapas del proyecto.

      Detalló que también se construye infraestructura de drenaje pluvial, mientras que de manera paralela el Ayuntamiento ha trabajado con empresas de servicios para identificar las líneas que cruzan por el área de construcción. Entre ellas se encuentran instalaciones de gas natural, compañías cableras y la Comisión Federal de Electricidad.

      Una vez concluidas las desviaciones y adecuaciones del drenaje, comenzarán los trabajos de cimentación y posteriormente la construcción de la subestructura y estructura del puente. Chávez Garza aseguró que el proyecto mantiene un ritmo favorable y adelantó que la intención es que la obra quede terminada antes de que concluya este año.

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      El funcionario destacó que el puente incorporará una estructura basada en curvas metálicas, con un proceso de fabricación y montaje que, afirmó, representará una propuesta de ingeniería poco utilizada hasta ahora en San Luis Potosí. La obra busca generar una nueva conexión entre Jacobo Payán y Salvador Nava, 

      aunque todavía se encuentra en la etapa de trabajos preliminares antes de levantar la estructura principal.

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