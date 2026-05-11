Avanza segunda etapa de "Árboles Patrimonio"

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que ya inició la segunda etapa para definir nuevos árboles patrimonio en la capital potosina, proceso en el que se analizarán alrededor de 100 ejemplares propuestos por la ciudadanía a través de redes sociales.

El funcionario explicó que actualmente existe un Consejo de Protección del Arbolado en los parques urbanos, organismo ciudadano encargado de revisar y validar las propuestas.

Azuara detalló que cada uno de los árboles deberá someterse a un diagnóstico técnico para determinar si cumple con las características establecidas en la normativa vigente para ser considerado patrimonio.

Indicó que entre los aspectos a evaluar se encuentran la circunferencia del árbol, sus condiciones físicas y elementos relacionados con su antigüedad o relevancia histórica.

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"Se tiene que medir la circunferencia del árbol, que se vean las características de la antigüedad", señaló.

El director de Servicios Municipales reconoció que no todos los ejemplares propuestos cumplen de manera visible con los criterios históricos o patrimoniales, aunque aseguró que el personal especializado realizará las revisiones correspondientes.

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Finalmente, recordó que el proceso se realiza con base en la norma aprobada por el Cabildo durante la pasada administración, por lo que las evaluaciones deberán apegarse a esos lineamientos.