logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avisan sobre cierres en el Cto. Potosí

Por Leonel Mora

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Avisan sobre cierres en el Cto. Potosí

A partir de este martes 9 de diciembre, en horario nocturno, autoridades de Soledad de Graciano Sánchez, cerrarán los carriles laterales del Circuito Potosí (Anillo Periférico Norte) en sentido norte a sur e implementarán como vía alterna la calle de Saturnino Cedillo. Lo anterior, debido a avances en la construcción del puente en el cruce del Circuito Potosí con el bulevar Valle de los Fantasmas que incluyen la instalación de trabes superiores de dicho paso elevado.

Personal de Seguridad Vial y Movilidad, así como de la Dirección de Infraestructura Municipal, precisó que estos cierres iniciarán tentativamente este martes a las 11:00 de la noche con una duración aproximada de tres horas por jornada, finalizando el viernes 12. Las maniobras se coordinarán de manera puntual para reducir afectaciones y asegurar un flujo ordenado para las y los automovilistas que transitarán por la zona.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia
    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    SLP

    Pulso Online

    PC llamó a no usar pirotecnia este 12 de diciembre.

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito
    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    SLP

    Naomi Alfaro

    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal
    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal

    "Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año
    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    SLP

    Redacción

    El programa "Acaba tu deuda de una vez" ofrece reducciones del 50% al 30%