Avisan sobre cierres en el Cto. Potosí

A partir de este martes 9 de diciembre, en horario nocturno, autoridades de Soledad de Graciano Sánchez, cerrarán los carriles laterales del Circuito Potosí (Anillo Periférico Norte) en sentido norte a sur e implementarán como vía alterna la calle de Saturnino Cedillo. Lo anterior, debido a avances en la construcción del puente en el cruce del Circuito Potosí con el bulevar Valle de los Fantasmas que incluyen la instalación de trabes superiores de dicho paso elevado.

Personal de Seguridad Vial y Movilidad, así como de la Dirección de Infraestructura Municipal, precisó que estos cierres iniciarán tentativamente este martes a las 11:00 de la noche con una duración aproximada de tres horas por jornada, finalizando el viernes 12. Las maniobras se coordinarán de manera puntual para reducir afectaciones y asegurar un flujo ordenado para las y los automovilistas que transitarán por la zona.