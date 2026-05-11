Ayer, no todas pudieron festejar: Voz y Dignidad
Activistas difunden mensajes e imágenes de seres queridos desaparecidos
Madres buscadoras de San Luis Potosí difundieron este 10 de mayo una serie de fotografías y mensajes para visibilizar la ausencia de familiares desaparecidos y las dificultades que enfrentan durante los procesos de búsqueda. A través de la consigna "No todas las madres tienen algo que celebrar", integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros compartieron imágenes de mujeres sosteniendo fichas de búsqueda y retratos de sus hijos e hijas desaparecidas.
Madres buscadoras enfrentan largos procesos de búsqueda
La publicación reunió testimonios dirigidos a familiares ausentes, entre ellos el de Artemia Jiménez: "Felicidades mamá. No estoy contigo pero sé que algún día te encontraré... y tu 10 de mayo volverá a tener sentido". También fue difundido el mensaje de la madre de Perla Guadalupe Padrón Castillo: "Mis ojos no te ven, pero en mi corazón siempre estás. Mis 10 de mayo son de lucha y de protesta. Vuelve por favor...".
Capacitación y acciones del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros
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El colectivo señaló que las desapariciones han obligado a madres y familias a involucrarse directamente en labores de localización, recorridos en campo y seguimiento de carpetas de investigación ante la falta de resultados efectivos. Indicaron que muchas mujeres han sostenido procesos de búsqueda durante años en distintos municipios del estado y otras entidades del país.
Asimismo, expusieron que las madres buscadoras han tenido que capacitarse en temas relacionados con protocolos de búsqueda, genética forense y procedimientos ministeriales para continuar con la localización de sus familiares.
En el pronunciamiento difundido señalaron que "muchas madres envejecieron esperando. Muchas hermanas crecieron entre fichas de búsqueda. Muchas familias aprendieron a vivir con una silla vacía en la mesa".
Finalmente, Voz y Dignidad por los Nuestros reiteró que para una madre buscadora "el mejor regalo siempre será encontrar".
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