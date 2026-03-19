Ayuntamiento afirma aumento en recaudación del predial en 2026

Luego de que previamente se reportaran cifras sobre una posible disminución en la recaudación del impuesto predial con base en datos de transparencia, el Ayuntamiento de San Luis Potosí sostuvo que, conforme a sus registros oficiales, el comportamiento en 2026 es al alza.

De acuerdo con la administración municipal, durante el primer bimestre de 2026 se recaudaron 399.43 millones de pesos, frente a los 369.07 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 8.22 por ciento.

En su comunicación, el gobierno capitalino indicó que este resultado se da en un contexto de alta participación ciudadana, ya que el 63.58 por ciento del padrón catastral ha cumplido con el pago del impuesto.

Respecto a las operaciones registradas, detalló que en 2026 se realizaron 192 mil 83 trámites, superando los 190 mil 126del año anterior, con un aumento de mil 957 pagos.

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El Ayuntamiento atribuyó este desempeño a las acciones de cobro implementadas, como la recuperación de cartera vencida y la actualización de los registros catastrales, además de señalar que estos recursos permiten impulsar obras y servicios en la capital.

Con ello, la autoridad municipal sostiene que la recaudación del predial muestra un comportamiento positivo en lo que va de 2026, conforme a sus propios registros financieros.