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Bachezote en Periférico Oriente, trampa mortal

Por Flor Martínez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Bachezote en Periférico Oriente, trampa mortal
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      Un bache de gran tamaño ubicado sobre Periférico Oriente, en el cruce con Melchor Ocampo y el camino a Fracción Rivera, representa un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona, quienes señalaron que en ese punto ya se han registrado diversos percances viales.

      De acuerdo con los testimonios de conductores, las recientes lluvias aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, lo que ha dejado en evidencia el desgaste que presenta esta vialidad.

      Sin embargo, indicaron que el principal problema es el profundo bache localizado en ese tramo, ya que pone en riesgo a quienes circulan diariamente por la zona.

      Los afectados señalaron que esta vialidad es utilizada de manera constante por transporte de carga pesada, situación que consideran ha contribuido al deterioro del pavimento y a la formación de nuevos baches.

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      Recordaron que hace unas semanas se registró un socavón sobre Periférico Oriente, el cual fue reparado por el Ayuntamiento de Soledad; no obstante, temen que las actuales condiciones del pavimento provoquen la aparición de un nuevo hundimiento.

      Ante esta situación, solicitaron a las autoridades inspeccionar las condiciones de la vialidad y llevar a cabo una rehabilitación del tramo, al asegurar que desde hace varios años no recibe una intervención integral.

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