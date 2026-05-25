logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Baja reparto de utilidades en empresas

A pesar de la caída cercana al 40% en la industria, no se prevén huelgas

Por Samuel Moreno

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Baja reparto de utilidades en empresas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El reparto de utilidades en San Luis Potosí registró una disminución importante este año, principalmente en empresas ligadas a la industria automotriz y su cadena de proveeduría; sin embargo, hasta el momento no existe riesgo de huelgas por parte de trabajadores inconformes, aseguró el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Arturo Lara Rocha.

      Disminución en reparto de utilidades y su impacto

      El legislador explicó que la reducción en las utilidades entregadas durante este ejercicio fiscal está relacionada con la desaceleración económica que enfrentó el sector automotriz durante 2025, situación que impactó directamente tanto a armadoras como a empresas proveedoras instaladas en la entidad.

      Declaraciones del diputado César Arturo Lara Rocha

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalló que las estadísticas oficiales reflejan una caída cercana al 40 por ciento en el número de compañías que reportaron reparto de utilidades este año, panorama que, dijo, terminó por afectar a miles de trabajadores que esperaban recibir mayores ingresos adicionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo
        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        SLP

        PULSO

        Expertos recomiendan zonas con baja contaminación lumínica para observar mejor la Luna Azul en México.

        Fiscalía niega persecución contra periodistas
        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        SLP

        Redacción

        Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027
        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        SLP

        El Universal

        Documentación oficial, como libros blancos, debe estar resguardada para constatar acciones gubernamentales.

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        SLP

        Redacción

        Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico