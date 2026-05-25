Baja reparto de utilidades en empresas
A pesar de la caída cercana al 40% en la industria, no se prevén huelgas
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El reparto de utilidades en San Luis Potosí registró una disminución importante este año, principalmente en empresas ligadas a la industria automotriz y su cadena de proveeduría; sin embargo, hasta el momento no existe riesgo de huelgas por parte de trabajadores inconformes, aseguró el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Arturo Lara Rocha.
Disminución en reparto de utilidades y su impacto
El legislador explicó que la reducción en las utilidades entregadas durante este ejercicio fiscal está relacionada con la desaceleración económica que enfrentó el sector automotriz durante 2025, situación que impactó directamente tanto a armadoras como a empresas proveedoras instaladas en la entidad.
Declaraciones del diputado César Arturo Lara Rocha
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Detalló que las estadísticas oficiales reflejan una caída cercana al 40 por ciento en el número de compañías que reportaron reparto de utilidades este año, panorama que, dijo, terminó por afectar a miles de trabajadores que esperaban recibir mayores ingresos adicionales.
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