Bajan tiempos de espera para visa americana en SLP

Los tiempos de espera para realizar el trámite de la visa americana comenzaron a disminuir considerablemente para habitantes de San Luis Potosí, luego de que el Consulado de Estados Unidos en Monterrey aceleró la asignación de citas consulares que hasta hace algunos años podían tardar incluso más de un año.

Así lo dio a conocer el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, quien explicó que actualmente muchos solicitantes están recibiendo fechas para entrevistas, toma de huellas y fotografías en un periodo aproximado de entre algunas semanas y dos meses.

El funcionario estatal señaló que esta reducción en los tiempos representa un cambio importante respecto al rezago que se mantenía tras la pandemia y la alta demanda acumulada en los consulados estadounidenses, particularmente en la sede de Monterrey, que es la que corresponde a San Luis Potosí.

Además, indicó que la coordinación institucional entre el Gobierno del Estado y autoridades norteamericanas ha permitido mantener comunicación constante para agilizar procesos relacionados con atención migratoria y trámites internacionales, aunque aclaró que los criterios de aprobación continúan dependiendo exclusivamente del gobierno estadounidense.

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Pese a que diariamente se mantiene una alta demanda de personas interesadas en viajar a Estados Unidos, Hernández Segura reconoció que los filtros consulares siguen siendo estrictos y que las autoridades norteamericanas no transparentan ni las causas específicas de rechazo ni los porcentajes de visas negadas a solicitantes potosinos.