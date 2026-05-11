Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil
La dependencia municipal llamó a evitar tirar desechos en la vía pública
La Dirección Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, ante el riesgo de que los residuos terminen obstruyendo coladeras, alcantarillas y colectores pluviales durante la temporada de lluvias.
La dependencia advirtió que la acumulación de desechos en calles y espacios públicos es una de las principales causas de encharcamientos e inundaciones, debido a que el agua arrastra la basura hacia los sistemas de drenaje.
Protección Civil pidió a la población mantener limpias las calles, no depositar residuos en coladeras y evitar la formación de montoneras de basura, especialmente en zonas donde suelen registrarse afectaciones por lluvias.
Aunque la autoridad municipal informó que se realizan trabajos de limpieza y desazolve, señaló que la prevención también depende de la participación ciudadana.
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La dependencia reiteró el llamado a adoptar prácticas responsables para reducir riesgos de inundación y proteger la seguridad de las familias.
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Redacción
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