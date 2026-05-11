logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

La dependencia municipal llamó a evitar tirar desechos en la vía pública

Por Redacción

Mayo 11, 2026 02:25 p.m.
A
Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

La Dirección Municipal de Protección Civil llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública, ante el riesgo de que los residuos terminen obstruyendo coladeras, alcantarillas y colectores pluviales durante la temporada de lluvias.

La dependencia advirtió que la acumulación de desechos en calles y espacios públicos es una de las principales causas de encharcamientos e inundaciones, debido a que el agua arrastra la basura hacia los sistemas de drenaje.

Protección Civil pidió a la población mantener limpias las calles, no depositar residuos en coladeras y evitar la formación de montoneras de basura, especialmente en zonas donde suelen registrarse afectaciones por lluvias.

Aunque la autoridad municipal informó que se realizan trabajos de limpieza y desazolve, señaló que la prevención también depende de la participación ciudadana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia reiteró el llamado a adoptar prácticas responsables para reducir riesgos de inundación y proteger la seguridad de las familias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil
Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

SLP

Redacción

La dependencia municipal llamó a evitar tirar desechos en la vía pública

Dueña de Residencia Santa Sofía logra suspensión condicional por maltrato
Dueña de Residencia Santa Sofía logra suspensión condicional por maltrato

Dueña de Residencia Santa Sofía logra suspensión condicional por maltrato

SLP

Rubén Pacheco

Diez adultos mayores fueron rescatados tras denuncias de abuso en la casa de asistencia

86% de desaparecidos en SLP son de 2010 a 2020: Gallardo
86% de desaparecidos en SLP son de 2010 a 2020: Gallardo

86% de desaparecidos en SLP son de 2010 a 2020: Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Se asegura financiamiento estatal para excavaciones y operativos de búsqueda en vida de familiares

Presenta el PAN iniciativa de reforma electoral local
Presenta el PAN iniciativa de reforma electoral local

Presenta el PAN iniciativa de reforma electoral local

SLP

Samuel Moreno

La propuesta contempla aprobación legislativa de gabinetes en gobiernos de coalición, excepto seguridad