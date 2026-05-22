Bloquean carretera en Mexquitic por fuga de aguas negras

Habitantes del ejido Mexquitic de Carmona bloquearon la antigua carretera 49, hoy Libramiento, para exigir el reemplazo inmediato de una red de drenaje que, aseguran, descarga aguas negras hacia el río y afecta zonas de cultivo.

El cierre se realizó en el tramo de dos carriles que conduce directamente a la cabecera municipal de Mexquitic, como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades.

José Rodríguez Ramírez, presidente del comisariado ejidal de Mexquitic de Carmona, explicó que el drenaje dañado se ubica en el punto conocido como El Tecolote, muy cerca de la escuela secundaria de la zona, y no ha sido reemplazado desde hace seis años.

De acuerdo con los inconformes, el agua contaminada escurre hacia el río que proviene de la presa, ensucia el cauce y también llega a los cultivos. La situación fue mostrada el miércoles a personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado.

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El problema, señalaron, se agrava porque los ejidatarios de la zona oriente acordaron utilizar agua de la presa el próximo domingo, debido a que la necesitan para sus siembras.

"El presidente municipal y el secretario están muy tibios", reclamó Rodríguez Ramírez, al señalar que las autoridades municipales no han dado una solución de fondo al problema.