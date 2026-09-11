Bloquean motociclistas carretera ´57

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque el Gobierno del Estado intentó desactivar la manifestación convocada este jueves por usuarios de motocicleta, los inconformes bloquearon por alrededor de una hora los carriles centrales y laterales de la carretera 57, a la altura del Eje 116 con dirección a Villa de Pozos.

El bloqueo se realizó por el accidente mortal, suscitado antier por la mañana, donde un motociclista derrapó al caer por culpa de un desnivel, en las obras que mantiene pendiente de concluir la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Al lugar acudió personal de la Guardia Civil Estatal (GCE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Secretaría General del Gobierno del Estado para conocer las demandas de los quejosos, quienes se concentraron en el punto de reunión pasadas de las 14:00 horas.

Por varios minutos, el funcionariado gubernamental trató de desalentar la movilización, a través de diferentes compromisos, sin embargo, los motociclistas no cedieron y consumaron la protesta que provocó la molestia y mentadas de conductores de camiones y automóviles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Colocación de señalización, nivelación de la superficie, bacheo integral y reparación del daño provocado, son los compromisos asumidos del Gobierno del Estado con los manifestantes, quienes advirtieron que, de no cumplirse, volverán a tomar las calles.

Durante la interlocución con los inconformes, Miguel Ángel García Amaro, titular de la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pública (Seduvop) desarrollará un plan de remediación en la zona afectada.

El funcionario estatal reveló que, según la Seduvop, se encuentra impedida para continuar con las obras de rehabilitación por cuestiones legales, afirmación que fue refutada por

los conductores.

Aseveró que la administración cubrirá la indemnización por el deceso del motociclista, cuyos deudos ya tuvieron acercamiento y este jueves ya estaban en el municipio Tamazunchale llevando a cabo el sepelio de su familiar.

"Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para evitar los accidentes que están sucediendo. Obviamente todos pasamos por aquí. Obviamente todos estamos en riesgo y lo que queremos es evitar accidentes como el de ayer", declaró.